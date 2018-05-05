هذا موعد عودة جثمان المصرية المسحولة ببريطانيا إلى مصر

قررت #السلطات_البريطانية الإفراج عن جثمان الفتاة المصرية مريم حاتم مصطفى التي توفيت في #تونتغهام بعد تعرضها للسحل من جانب فتيات بريطانيات.

وقال حاتم مصطفى والد الفتاة لـ"العربية.نت" إن الأسرة حصلت، الجمعة، على تصريح من الطب الشرعي وسلطات التحقيق بالإفراج عن جثمان ابنته.

وأضاف أن الجثمان سيصل إلى #القاهرة، الجمعة القادم، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في أحد المساجد بمنطقة التجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر الأسرة بنفس المنطقة.

وكان والد الفتاة قد ذكر سابقا أن الطب الشرعي طلب انتزاع عدة أعضاء من جثة ابنته لمعايشتها مع "أحياء" لبيان ومعرفة السبب النهائي للوفاة.

وقال إن الطب الشرعي أخبره بأنه سيتم انتزاع القلب، والرئة، والمخ، من جثة ابنته ومعايشتها مع أحياء لبيان مدى سلامة هذه الأعضاء، وهل كانت الوفاة بسبب وجود بعض المتاعب بهذه الأعضاء أم لا؟، مضيفا أنه لا يملك أن يتخذ قرارا بالرفض إزاء ذلك المطلب، لكنه يتمنى سرعة إعداد تقرير الطب الشرعي حتى يتسنى له مقاضاة كل من أهمل وقصر في رعاية ابنته عقب إصابتها، وأدى إهماله وتقصيره لوفاتها.

وأضاف أن #الحادث جنائي وليس سياسياً، وفيه عنصرية، وسلطات التحقيق لا تخبر أحداً منا بشيء عما يدور من تحقيقات، وأبلغونا أنه لن يتم تسليم الجثمان إلا بعد انتهاء التحقيقات.

وتابع أن الكاميرات كشفت أن اثنتين من الفتيات المتهمات تعديتا على مريم وشقيقتها في أغسطس الماضي لأسباب عنصرية أيضا، ورغم ذلك تعديتا عليها للمرة الثانية وتسببتا في وفاتها، مطالبا بضرورة النظر في بعض التشريعات التي تنظم مثل تلك الجرائم حرصا على الآخرين ممن يقيمون في #بريطانيا.

وكانت #مصر قد طلبت على لسان وزير الخارجية سامح شكري من بريطانيا سرعة التحقيق في الحادث ومحاسبة الجناة المسؤولين عنه في أسرع وقت، كما طلبت محاسبة أي مسؤول عن تقصير طبي في متابعة حالة الفتاة منذ دخولها المستشفى حتى وفاتها.

يشار إلى أن الفتاة تعرضت للضرب والسحل من جانب 10 فتيات بريطانيات أمام المارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة وهي تعاني من شبه ارتجاج في المخ ونزيف حاد بالرئة والبطن، ووجود تجمعات دموية في مناطق متفرقة من جسدها.