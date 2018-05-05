هذه عقوبة أستاذ جامعي وصف الشعراوي وعمرو خالد بالدجالين

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور في محافظة البحيرة بمصر، إيقاف أستاذ بكلية التربية بالجامعة 3 أشهر عن العمل، لأنه وصف الشيخ محمد متولي الشعراوي والداعية عمرو خالد بــ"الدجالين".

وقررت #الجامعة إيقاف الدكتور أحمد محمود رشوان، أستاذ التاريخ بكلية التربية، وإحالته لمجلس التأديب، وحرمانه من المشاركة في أعمال الامتحانات، وإحالة ملفه لرئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

واتخذ قرار حرمان الأستاذ الجامعي بعد مواجهته بما نشر في كتابه "دراسات في تاريخ العرب المعاصر" باجتماع مجلس القسم، وبعد اعترافه بأنه السبب فيما نشر في الكتاب من إهانة للشيخ الشعراوي و#عمرو_خالد.

وأثار ما كتبه الأستاذ الجامعي غضب #المصريين الذين عبروا على #مواقع_التواصل عن سخطهم من ذلك، وطالبوا بالتحقيق معه والاعتذار لأسرة الشعراوي ولعمرو خالد.

وقرر الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة إحالة الأستاذ للتحقيق الفوري، بتهمة سب وقذف الشعراوي وخالد، مؤكداً أن الجامعة ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية والتعبير عن الرأي الشخصي، والتقليل من الآخرين، خاصة الرموز والنيل منهم.

وأضاف أن الشعراوي عالم كبير وجليل له كل التقدير من جموع المصريين وكذلك عمرو خالد.