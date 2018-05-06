مصر.. وفاة خالد محيي الدين أبرز ضباط ثورة يوليو

توفي صباح اليوم الأحد خالد محيي الدين، أحد أبرز ضباط ثورة 23 يوليو، وأحد أعضاء تنظيم #الضباط_الأحرار، ومؤسس حزب التجمع #اليساري في مصر.

وأكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن خالد محيي الدين مؤسس الحزب، وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، توفي اليوم الأحد في مستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 96 عاما.

وكان الرئيس عبدالفتاح #السيسي قد أوفد مساء أمس السبت، عبدالعزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، إلى مستشفى المعادي العسكري للاطمئنان على صحة محيي الدين.

خالد محيي الدين من مواليد 17 أغسطس 1922 بمدينة كفر شكر، وهو ابن عم زكريا محيي الدين، مؤسس جهاز المخابرات المصري وعضو مجلس قيادة ثورة يوليو.

تخرج من الكلية الحربية عام 1940، وأصبح عضوا في مجلس قيادة الثورة، ووصفه جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر، في إشارة إلى توجهاته اليسارية.

اختلف مع زملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورة، بسبب ما عرف بأزمة سلاح الفرسان عام، وسافر خارج #مصر، وعقب عودته ترشح في انتخابات مجلس الأمة عن دائرة كفر شكر عام 1957، وفاز في تلك الانتخابات، ثم أسس أول جريدة مسائية في مصر وهي جريدة المساء.

تولى #خالد_محيي_الدين رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير دار" أخبار اليوم" الصحافية خلال عامي 1964 و1965، ورئاسة اللجنة المصرية للسلام ونزع السلاح، كما أسس #حزب_التجمع في 10 أبريل 1976 بعد قرار #السادات بعودة الأحزاب في مصر.