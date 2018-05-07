مصر.. النائب العام يحيل 555 داعشياً للمحاكمة العسكرية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 555 متهما من عناصر داعش سيناء إلى #القضاء_العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المتهمين قاموا بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم علي سالمان علي سالم الدرز بتكليف عدد من كوادر تنظيم #ولاية_سيناء، بالدعوة إلى أفكار تنظيم #داعش القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد.

وتبين قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى تنظيم داعش، سيناء وإمداد عناصر التنظيم بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعى الواصل ما بين مدينتي بورسعيد والشيخ زويد.

وتبين من خلال التحقيقات أن عناصر التنظيم تورطوا في واقعة قتل الرائد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل النقيب محمد محمود الزملوط الضابط بقطاع الأمن المركزي، والملازم أول محمد السيد عبد الرازق الضابط بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و 16 دورية، و 7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية.