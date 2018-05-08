إيطاليا تبحث عن حل لغز مقتل ريجيني.. في كاميرات المترو

قالت النيابة العامة المصرية الاثنين إن فريقاً من الخبراء الإيطاليين سيتوجه إلى القاهرة الأسبوع القادم، لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق، في إطار التحقيقات في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في 2016.

وكان ريجيني يجري أبحاثاً عن النقابات العمالية في مصر قبل مقتله في 2016. وتم العثور على جثته وبها آثار تعذيب على جانب طريق على مشارف العاصمة.

وقال النائب العام المصري نبيل صادق في بيان إنه دعا نائب عام روما جوسيبي بينياتوني في اتصال هاتفي الأحد إلى إرسال وفد لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطات مترو الأنفاق بالقاهرة التي ستبدأ في 15 أيار/مايو.

وذكر البيان "قرر نائب عام روما إيفاد وفد برئاسة مساعد النائب العام سيرجيو كولايوكو ومكون من خبراء فنيين إيطاليين لحضور عملية الاسترجاع، وهي العملية التي يعلق عليها الجانبان آمالاً كبيرة للوصول إلى حقيقة الواقعة والكشف عن مرتكبيها".

وأضاف أن الجانبين اتفقا "على حصول نيابة روما في نهاية الأنشطة الفنية على نسخة مما تم استرجاعه".

ونفى مسؤولون مصريون مراراً أي ضلوع في مقتل ريجيني.

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا التي استدعت سفيرها بسبب ذلك. واستؤنفت العلاقات في آب/أغسطس من العام الماضي، عندما قالت روما إنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة وتواصل البحث عن قتلة ريجيني.