مصر.. غرامة 250 ألف جنيه على الألفاظ الخادشة بالدراما

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة #الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات.

وطالب مكرم، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام في #البرلمان_المصري الذي يناقش المعايير بضرورة فرض غرامة 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش.

وأضاف: "نتمنى أن يقبل مجلس النواب هذه المعايير وكلها معايير مهنية".

وقال "يجب أن تنتهي المسلسلات قبل 15 #رمضان حتى يمكن رقابتها ومراجعتها"، مستطردًا: "عشنا 8 سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شيء.

وتابع: "لم نتكلم عن المحتوى الدرامي ولا الأحداث ولا حرية المبدع.. نحن لا نخاف ومستمرون، ونحتاج لمساعدتكم، من خلال الموافقة ومساندة القيم التي أنشأها المجلس الأعلى".

وبشأن الإعلانات قال مكرم: "القناة قبل وبعد #المسلسل لها الحق في القطع 3 مرات فقط. وشدد على ضرورة أن تخضع المسلسلات للرقابة على المصنفات مثل أفلام السينما.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد عقدت جلسات استماع مع المخرج #محمد_فاضل رئيس لجنة الدراما والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، لبحث وضع معايير وضوابط للأعمال الدرامية والإعلانات خلال شهر رمضان المبارك.