فضيحة.. جامعة مصرية عريقة "تنسى" تدريس مادة للطلاب

في واقعة نادرة الحدوث، قام قسم الاقتصاد في كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس في مصر بتدريس مادة جديدة لطلاب الفرقة الأولى منذ أيام فقط، حيث إن القسم "نسي" إضافة المادة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، كمقرر على الطلاب. وفق ما أفادت مواقع إخبارية مصرية.

واكتشف طلاب الفرقة الأولى أثناء أدائهم امتحانات العملي بالكلية، بأنه تم إضافة مقرر نظري جديد لهم، لمادة مبادئ علم النفس، وعلم بعضهم أن مادة حقوق الإنسان التي تم تدريسها لهم طوال الفصل الدراسي الثاني غير مقررة عليهم هذا العام طبقا للائحة الكلية الجديدة التي تطبق لأول مرة، وأن مادة حقوق الإنسان مقررة في الفرقة الثانية.

وكشف مصدر بالجامعة، وفق ما نقل موقع "فيتو" عن أن مجلس القسم عقد اجتماعا يوم 2 مايو الجاري لمناقشة الأزمة وأن مبادئ علم النفس لا بد أن تدرج في جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وقرر القسم الاستعانة بأحد أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم التربوية والنفسية بدرجة مدرس لتدريس المادة منذ أيام، خلال أداء امتحانات العملي بالكلية، وانشغال جميع الطلاب بأدائها واستعدادهم لامتحانات النظري التي من المقرر أن تنطلق بعد أسبوعين.