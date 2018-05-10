غموض مذبحة الرحاب.. شقيق الأب: لا أعلم شيئاً عن عمله

"لا أعلم شيئا عن معاملات شقيقي، ولا عمله، ولا تعاملاته المالية مع الآخرين، ولكني أريد حقه، والقصاص ممن قتلوه وقتلوا أسرته"، هذا ما أكده رأفت سعد أبوشنب، شقيق ضحية مذبحة الرحاب التي راح ضحيتها أسرة مكونة من 5 أفراد الأحد الماضي.





وقال الشقيق خلال مقابلة مع "العربية.نت" على هامش العزاء الذي أقيم للأسرة أمس الأربعاء بمنطقة مدينة نصر شرق القاهرة، إن آخر اتصال هاتفي بينه وبين شقيقه، كان يوم 26 أبريل الماضي وكان شقيقه الراحل طبيعيا ولا تبدو عليه اَي مشاعر قلق أو توتر، ولم يشكُ له من شيء، لذلك لم يصدق ما حدث له ولأسرته، وما تردد عن أن سبب القتل تراكم مديونيات مالية عليه، أو تعثره في السداد.

وأضاف أن القصاص من الجناة هو مطلب العائلة ولن ترضى عن ذلك بديلا، مؤكدا أنه لو كانت هناك كما تردد خلافات مالية بين شقيقه وآخرين كانت سببا في ارتكاب المذبحة فليس الحل هو القتل وسفك الدماء وزهق الأرواح البرئية التي لا ذنب لها.

وأضاف أن النفس والروح لا تعوضان، بينما الأموال يمكن تعويضها، وشقيقه ميسور الحال، وكان يستطيع سداد أي ديون أو التزمات متأخرة عليه للآخرين، لذا لم يصدق أن سبب القتل هو خلافات مالية مع القتله.

وقال إن أسرة شقيقه متحابة ومتماسكة، وكانت مثالا للأخلاق الحميدة، وتتمتع بحب جميع جيرانها ومعارفها، مطالبا أجهزة الأمن المصرية التي يثق فيها وفي كفاءتها بالبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

كتوم ومهذب وله أسراره

وأشار إلى أن شقيقه لم يخبره مطلقا بتعرضه لضغوط من أي نوع أو ما عليه من مديونيات، فقد كان كتوما، ولا يطلع أحداً على أسراره وتعاملاته المالية وغير ذلك، مشيرا إلى أنه كان مهذبا ولا يضمر عداوات مع أحد ولم يتحدث إليه من قبل بوجود خلافات له مع آخرين.

إلى ذلك أكد أقارب الضحايا وأصدقاؤهم لـ"العربية.نت" أن أفراد الأسرة كانوا يتمتعون بحب الجميع، ولم تكن لهم خلافات مع أحد وكان الابن محمد، والابنة نورهان والأم وفاء فوزي محل تقدير الأصدقاء والجيران سواء في منطقة الرحاب، أو في المنطقة التي كانوا يقيمون فيها من قبل وهي مدينة نصر.

تجارة الأراضي وجمع التحف الثمينة

ورغم رفض الجميع الحديث عن تعاملات الأب وطبيعة عمله لعدم معرفتهم بها إلا أن معلومات تكشفت عن أنه كان يعمل في المقاولات وتجارة الأراضي ويهوى جمع التحف الثمينة، وكانت الأسرة تمتلك 4 سيارات، ومع ارتفاع المستوى المادي للأب كان يتنقل مع أسرته للإقامة في مناطق أكثر رقيا، وكانت المحطة النهائية لإقامته في منطقة الرحاب.

زملاء الابن والابنة في الجامعة قالوا إنهم أقاموا صلاة الغائب على أوراح العائلة وطالبوا بسرعة الوصول للقتلة والقصاص لدماء زميليهم وأسرتهما مؤكدين أن الجريمة خلفت حزنا عميقا لديهم.

الغموض ما زال يحيط بالقضية التي أصبحت قضية رأي عام في مصر، وما زالت أجهزة الأمن تبحث عن القتلة، حيث تقوم حاليا بالاستماع لأقوال كافة الذين لهم تعاملات تجارية مع الأب، وفحص كلب الحراسة لبيان إذا ما كان قد تم تخديره وقت وقوع الجريمة من عدمه، والاستماع لأقوال أصحاب الفيلا التي استأجرتها الأسرة في الرحاب، والجيران، وكل من لهم علاقة بالأسرة على أمل الوصول لخيط قد يؤدي في النهاية لفك طلاسم أبشع جريمة هزت مشاعر المصريين.