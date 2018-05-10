محاكمة طفل مصري عمره 4 سنوات.. والتهمة مثيرة للضحك

حددت #محكمة_مصرية يوم 30 مايو/أيار القادم للحكم في قضية متهم فيها طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بتهمة ضرب زميلته.

وقررت محكمة جنح أحداث حوش عيسى إعلان النطق بالحكم في القضية المتهم فيها الطفل #محمد_سامح_مدكور بالاعتداء بالضرب على زميلته الطفلة داخل حضانة بمدرسة عبد العظيم بديوي بمنطقة حوش عيسى، التابعة لمحافظة البحيرة شمال البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة ليوم 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تقدم والد الطفلة م،م،ش، 4 سنوات، ببلاغ لمأمور مركز شرطة حوش عيسى، يتهم فيه الطفل محمد سامح (4 سنوات) بالتعدى على ابنته بالضرب أثناء لهوهما بفناء الحضانة، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطفل الذي تمت إحالته بالفعل لمحكمة الجنح.

ودفع عماد عبد الله محامي الطفل بكيدية البلاغ وزيف الواقعة، وعدم جواز محاكمة الصبي لأنه غير مميز وغير مسؤول عن أفعاله.

وقال لـ "العربية.نت" إن سبب البلاغ وجود خلافات في العمل بين أسرتي الطفلين، وإن الكيدية واضحة في تفاصيلها، لذلك قضت محكمة الجنح بعدم اختصاصها، وإحالة القضية لمحكمة الأحداث، رغم أن الطفل صغير السن، والقانون يمنع محاكمته لأنه غير مميز.

وأوضح أن والد الطفل عندما اصطحب طفله للمحاكمة التفت القاضي إليه وقال له ممنوع اصطحاب الأطفال داخل الجلسة، مضيفاً أن القاضي فوجئ بأن هذا الطفل هو المتهم في القضية المنظورة أمامه، وعلى الفور لم يتمالك نفسه من الضحك، وقال له: "عد لمنزلك واصطحب ابنك معك".

وأضاف أن القرار النهائي للمحكمة سيكون يوم 30 مايو القادم، وخلال تلك الجلسة سيتم حسم أغرب قضية تداولتها المحاكم المصرية.