مصر.. مقتل 21 إرهابياً في سيناء

أعلن #الجيش_المصري مقتل ٢١ إرهابياً، وضبط جملين محملين بمتفجرات وأحزمة ناسفة كانت في طريقها للإرهابيين.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إنه تم القضاء على 3 من العناصر الإرهابية المسلحة خلال استهداف القوات الجوية لـ 4 أوكار، وسيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق.

وذكر أنه تم القضاء على 18 إرهابيا آخرين من العناصر شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات شمال ووسط سيناء، والقبض على 5 آخرين، وضبط عدد من البنادق الآلية، وكمية من الذخائر.

وأكد المتحدث العسكري أنه تم ضبط وتدمير والتحفظ على 30 سيارة من أنواع مختلفة، وعدد 49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.