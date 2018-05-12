وداع "مؤثر" للطالبة المصرية المسحولة ببريطانيا

شيع مئات المصريين، الجمعة، جثمان الفتاة المصرية مريم حاتم مصطفى في القاهرة بعد عودة جثمانها من لندن فجر الجمعة.

وأكدت أسرة مريم خلال الجنازة أنها لن تتقاعس عن "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقها"، حيث قالت والدتها نسرين أبو العينين إن الأسرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ستلاحق كافة المتقاعسين عن حمايتها وعلاجها معربة عن ثقتها في السلطات المصرية لاستعادة حق ابنتها.

من جانبهم، ودع أبناء الجالية المصرية في بريطانيا يتقدمهم السفير ناصر كامل سفير مصر في لندن والقنصل العام السفير علاء الدين يوسف جثمان مريم، حيث تمت الصلاة على جثمانها في المركز الإسلامي في لندن.

وقالت مرفت خليل عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج إن المشهد في وداع مريم كان مؤثراً، مؤكدة أن الجالية في بريطانيا تعيش أسوأ أيامها نتيجة فقدهم إحدى بناتها.

وأشارت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إلى أن اللجنة ستنظم جلسة استماع بالبرلمان لوالدي مريم، خلال الأيام القليلة القادمة للتعرف على حقيقة ما جرى بشأن القضية، وما وصلت إليه وكافة الملابسات الخاصة بها لاستكمال متابعة التحقيقات، مؤكدة أن البرلمان لن يترك حق مريم حتى محاسبة الجناة.

في سياق متصل، يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، مؤتمراً صحافياً، ظهر السبت بمقر النقابة العامة، للحديث عن الموقف القانوني بشأن حادث الطالبة.

وقالت لجنة الحريات برئاسة كمال مهني إن المؤتمر سيشهد حضور أسرة مريم، ومحاميها في لندن عماد أبو حسين، لبحث الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الفتاة والحصول على حقها.



يشار إلى أن الفتاة تعرضت للضرب والسحل من جانب 10 فتيات بريطانيات أمام المارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة وهي تعاني من شبه ارتجاج في المخ ونزيف حاد بالرئة والبطن، ووجود تجمعات دموية في مناطق متفرقة من جسدها.