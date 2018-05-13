القبض على توفيق عكاشة لتنفيذ حكم حبسه بتزوير الدكتوراه

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأحد، القبض على توفيق عكاشة صاحب قناة "الفراعين" الموقوفة، أثناء خروجه من منزل الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وانتظرت قوة أمنية عكاشة (الذي كان يظهر على شاشة الفراعين بوصفه إعلاميا) أثناء نزوله من منزل يوسف والي بمنطقة العجوزة وألقت القبض عليه، فيما أكد مصدر أمني أن سبب توقيف عكاشة هو تنفيذ حكم الحبس لمدة عام في قضية تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.

وأضاف المصدر أنه تم نقل عكاشة إلى قسم أول مدينة نصر التابع لمديرية أمن القاهرة تمهيدا لنقله إلى سجن طرة.

من جانبها، أعلنت أسرة عكاشة أنها ستواصل خطواتها وتحركاتها القانونية، مضيفة أنه تم تقديم مذكرة قانونية للطعن على الحكم.

وكانت محكمة مصرية قد قضت في مايو من العام الماضي بالحبس سنة لتوفيق عكاشة لإدانته بتزوير شهادة الدكتوراه التي زعم أنه حصل عليها من جامعة أجنبية.

يشار إلى أن عكاشة تم شطب عضويته من البرلمان المصري قبل عامين على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي في #مصر.