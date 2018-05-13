بناء على دعوة مصرية.. إسماعيل هنية في القاهرة

توجه وفد من حركة #حماس برئاسة زعيم الحركة إسماعيل هنية إلى #القاهرة، الأحد، للقاء مدير المخابرات المصرية ومناقشة تداعيات "مسيرة العودة"، وفق مصادر في الحركة.

وغادر هنية يرافقه القياديان خليل الحية وروحي مشتهى مبكرا #غزة عبر معبر #رفح الحدودي في زيارة تستمر عدة ساعات وفق المصدر.

وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، إن زيارة هنية للقاهرة جاءت "بناء على دعوة مصرية، وسيناقش خلالها مع المسؤولين المصريين آخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والإقليمي".

وذكر مصدر في حماس أن هنية سيلتقي مع مدير المخابرات بالإنابة اللواء عباس كامل لمناقشة "تداعيات مسيرات العودة على الحدود (بين قطاع غزة وإسرائيل)" المقررة، الاثنين، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في #القدس، والتي تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في الهيئة الوطنية العليا لـ"مسيرات العودة"، إنه من المتوقع مشاركة "عشرات الآلاف"من الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات التي قد تشهد اقتحام متظاهرين للسياج الحدودي الفاصل باتجاه المناطق الإسرائيلية.

ويتجمع فلسطينيون من قطاع غزة منذ يوم الأرض في 30 آذار/مارس بالآلاف قرب الحدود مع إسرائيل، خصوصا يوم الجمعة، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم التي طردوا منها أو غادروها بعد نكبة 1948. وقتلت قوات الاحتلال 53 فلسطينيا حتى الآن من المشاركين في هذه الاحتجاجات.