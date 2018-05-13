مصر.. إحالة 278 إخوانياً متهمين بالإرهاب للقضاء العسكري

أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، 278 إخوانياً للمحاكمة العسكرية لارتكابهم عمليات إرهابية استهدفت ضباط شرطة ومنشآت عامة وخاصة.

وقرر النائب العام إحالة هذه العناصر، وهم من كتائب وخلايا الجناح المسلح لجماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، في قضية اتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى خلايا حركتي"حسم" و"لواء الثورة".

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، ارتكاب المتهمين نحو 12 عملية إرهابية، تضمنت استهداف وقتل ضباط شرطة، ورصد منشآت وشخصيات عامة، تمهيداً لاستهدافها، وارتكاب عمليات إرهابية واستخدام سيارات مفخخة في تصفية ضباط شرطة.

كما قام المتهمون بإمداد المجموعتين بالأموال والمتفجرات والأسلحة النارية، إضافة إلى تأمين وسائل الدعم اللوجيستي، وفق التحقيقات.