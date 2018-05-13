عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

مصر.. إحالة 278 إخوانياً متهمين بالإرهاب للقضاء العسكري

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
(تعبيرية)
رابط مختصر

أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، 278 إخوانياً للمحاكمة العسكرية لارتكابهم عمليات إرهابية استهدفت ضباط شرطة ومنشآت عامة وخاصة.

وقرر النائب العام إحالة هذه العناصر، وهم من كتائب وخلايا الجناح المسلح لجماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، في قضية اتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى خلايا حركتي"حسم" و"لواء الثورة".

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، ارتكاب المتهمين نحو 12 عملية إرهابية، تضمنت استهداف وقتل ضباط شرطة، ورصد منشآت وشخصيات عامة، تمهيداً لاستهدافها، وارتكاب عمليات إرهابية واستخدام سيارات مفخخة في تصفية ضباط شرطة.

كما قام المتهمون بإمداد المجموعتين بالأموال والمتفجرات والأسلحة النارية، إضافة إلى تأمين وسائل الدعم اللوجيستي، وفق التحقيقات.

كلمات دالّة

#الإخوان, #تحقيقات, #إرهاب, #متفجرات, #مصر, #اتهام

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر