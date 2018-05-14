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مصر تدين استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين

المصدر: دبي - العربية.نت
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل بوحشية مع المتظاهرين الفلسطينيين
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أعربت #مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات #الاحتلال_الإسرائيلي، وهو ما أوقع حتى بعد ظهر الاثنين 41 قتيلا وأكثر من ألفي جريح.

وأكد البيان على رفض مصر القاطع لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية، تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، محذراً من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها #القدس الشرقية.

كلمات دالّة

#الاحتلال الإسرائيلي, #مصر, #القدس

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