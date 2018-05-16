السيسي عن سبب رفع أسعار تذاكر المترو: كان سينهار

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبب رفع أسعار تذاكر المترو والتي أعلنت عنها وزارة النقل، الجمعة الماضية.

وقال خلال كلمته بوقائع جلسة "رؤية الدولة المصرية للأربع سنوات المقبلة"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الذي عقد اليوم الأربعاء، إن المترو كان سينهار ويخرج من الخدمة لعدم توافر التمويل اللازم للصيانة، مضيفا أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أبلغه منذ أكثر من عام، أن الخط الأول للمترو سيخرج عن الخدمة بسبب تدهور حالته، وأنه يحتاج إلى 30 مليار جنيه لصيانته ورفع كفاءته.

وأشار إلى أن القرض الذي تم من خلاله توفير تكاليف إنشاء المترو لم يسدد حتى الآن، مطالبا المصريين بتحمل نصيبهم في بناء الدولة، ورفع مستواها، والنهوض بها، ومؤكدا في الوقت ذاته أن التحدي الموجود في البلاد أكبر من أي حكومة أو رئيس.

وقال الرئيس المصري إنه يعلم أن زيادة أسعار تذاكر المترو سترهق المواطنين ماليا، كاشفا أن الحكومة قررت تقديم خدمة الاشتراكات للتغلب على تلك المشكلة.

وأضاف أن سعر تذكرة المترو يكلف الدولة ما بين 14 و16 جنيها، ويتم بيع الاشتراكات للطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن الدولة لا تمتلك رفاهية تأجيل قرار إصلاح مترو الأنفاق، وإلا كان البديل هو انهياره وخروجه من الخدمة.

وكانت مصر قد قررت زيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق اعتبارا من الجمعة الماضية للمرة الثانية خلال عامين مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وذكرت وزارة النقل المصرية أن سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات سيبلغ ثلاثة جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بسبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة 50 قرشا.