انفراجة سد النهضة.. والتوقيع على مخرجات جديدة للحل

شهد الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في كل من #مصر و #السودان و #إثيوبيا، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انفراجة جديدة لحل أزمة #سد_النهضة.

ووقعت الأطراف على وثيقة مخرجات الاجتماع، حيث تم الاتفاق على إنشاء صندوق الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول سد النهضة، وتوجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، إضافة إلى عقد القمة الثلاثية كل 6 أشهر.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الوزراء اتفقوا على الاجتماع في القاهرة يومي 18 و19 أيار/مايو الحالي لاستكمال المشاورات تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه.

ولفت شكري إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثلاثي بما يعود بالنفع على الجميع مع الالتزام بمبدأ عدم الإضرار بمصالح أي طرف من الدول الثلاث.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد اجتمع بكل من سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، على هامش الاجتماع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن اللقاء اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء الإثيوبي على التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين.

وأكد شكري على أهمية العلاقات بين الجانبين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً للقاهرة، حيث أشار إلى الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الفني، وفق أبو زيد.

كذلك شدد على حرص مصر على تفعيل كافة آليات التعاون على المستوى الثلاثي مع السودان وإثيوبيا، بما يحقق أهداف التنمية فيها، ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في غدٍ أفضل، فضلاً عن تطلع القاهرة للتنسيق بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية.

بدوره، قال وزير الري السوداني، معتز موسى، إن الاجتماع سادته روح إيجابية وإصرار من الدول الثلاث على التوصل لتوافقات بناء على إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في آذار/مارس 2015، مشيراً إلى أن ما تحقق هو نتيجة لتوجيهات قادة الدول الثلاث وجهود متصلة ومداخلات وصبر من الفنيين والخبراء والوزراء لما يقارب نصف العام، لكن العزيمة كانت دائماً حاضرة لتحقيق النجاح تلبية لتطلعات شعوب الدول الثلاث في التنمية والازدهار.