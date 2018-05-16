مصر: السيسي يعلن الإفراج عن أكثر من 330 سجيناً

قال الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، اليوم الأربعاء، إنه أصدر قرارا بالإفراج عن أكثر من 330 سجينا، وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية أن من بينهم عضوين في حزب الدستور المعارض.

وخلال مؤتمر شبابي يذيع التلفزيون المصري وقائعه على الهواء مباشرة، طلب السيسي أن ينفذ وزير الداخلية قرار #الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.

وقال "إحنا وقعنا على (قرار إفراج يخص) أكثر من 330، وأرجو من السيد وزير الداخلية أن الشباب دول (هؤلاء) يتسحروا اليوم في البيت".

ويبدأ شهر رمضان في مصر غدا الخميس.

وذكرت بوابة الأهرام أن عدد من شملهم قرار الإفراج 332 مسجونا "من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية".

وأضافت "شمل العفو أندور ناصف نصحى صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر" غير مصرح به.

وكان السيسي قد أصدر من قبل عدة قرارات بالإفراج عن مئات من #السجناء، بينهم نشطاء سياسيون.