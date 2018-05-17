عملية سيناء.. الجيش يقتل 19 إرهابياً

أعلن الجيش المصري، الخميس، مقتل 19 متطرفاً وإلقاء القبض على 20 مشتبهاً بهم خلال الأيام الماضية في #سيناء، حيث يقوم بحملة عسكرية موسعة للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال ووسط شبه الجزيرة المضطربة.

وقتل نحو 200 إرهابي و33 جندياً على الأقل منذ بدء عملية "سيناء 2018" في 9 شباط/فبراير، استناداً إلى الأرقام الرسمية التي ذكرها الجيش المصري.

وأفاد الجيش في بيان بمقتل 19 متطرفاً في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن والقوات المسلحة في وسط وشمال سيناء.

وتخوض قوات الأمن، منذ عام 2013، مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، خصوصاً في شمال سيناء، بينها الفرع المصري لتنظيم "داعش" (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتسبب التنظيم في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، خاصة في معقله بشمال سيناء، لكن هجماته امتدت إلى مدن أخرى واستهدفت الأقباط، في اعتداءات طالت عدداً من الكنائس.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة، إعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، مع استخدام "كل القوة الغاشمة"، وتم لاحقا تمديد المهلة.