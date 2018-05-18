مصر.. ضبط عصابة "اتجار بالأعضاء" يتزعمها طبيب

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط عصابة للاتجار بأعضاء البشر، حيث تقوم باستقطاب العمال الفقراء الباحثين عن عمل وتنتزع أعضاءهم مقابل مبالغ مالية.

وذكر مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، أن مباحث قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية عن طريق استقطاب الشباب وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

و أكدت التحريات والمعلومات تردد شخصين على منطقة ميدان رمسيس لاستقطاب الشباب من العمالة محدودي الدخل المتواجدين بالميدان، وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

وأضاف المصدر الأمني أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وهما نجار مسلح يبلغ من العمر ٢١ عاما يقيم بالإسكندرية، وآخر عامل يبلغ من العمر ٢٣ ويقيم بمدينة السلام محكوم عليه بالحبس سنتين في قضيتي سلاح.

وذكر المصدر أنه بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع جزار يبلغ من العمر ٣٢ عاما مقيم بإمبابة في الجيزة، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة في قضية اتجار بالأعضاء البشرية.

و أضاف المصدر الأمني أن الجزار وهو المتهم الثالث أقر أنه يعمل لصالح طبيب يدعى "تامر . ز " ويعمل رئيساً لقسم زراعة الكلى بأحد المستشفيات بالمعادي عن طريق وسيط يعمل موظفا بذات المستشفى، وأنه يتقاضى عمولة قدرها ١٠ آلاف جنيه عن كل متبرع.

و أضاف المتهم أنه يصطحب المتبرعين لمعمل طبيبة تدعى ميرفت . أ – كائن بالدقي – لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، مقرا بسابقة قيامه ببيع كليته من عشر سنوات بمعرفة الطبيب المتهم، ومنذ ذلك يزاول نشاطه في تجارة الأعضاء.

و اعترف المتهم باستقطاب أربعة أشخاص لبيع أعضائهم "كلى" وتواجدهم بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة تمهيداً لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، حيث تم ضبطهم بإرشاده وهم ثلاثة عمال تبلغ أعمارهم 18 و22 و30 سنة ومقيمين بالجيزة ودمياط والقاهرة، وبصحبتهم نجار مقيم بدمياط له معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالحبس في قضيتي شيك وخيانة أمانة.

وبمواجهة هؤلاء الشباب اعترفوا بالواقعة، كما اعترف أحدهم بإجرائه عملية تبرع بكليته في ٢٢ فبراير الماضي بأحد المستشفيات بالمعادي بمعرفة الطبيب المذكور مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، استلم منهم 10 آلاف جنيه وحضر اليوم الجمعة لاستلام باقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الطبيب وصاحبة معمل التحاليل.