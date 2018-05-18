معبر رفح مفتوح.. طيلة رمضان

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح طوال شهر رمضان لتخفيف الأعباء على الفلسطينيين بقطاع #غزة.

وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح السبت الماضي، مدة 4 أيام في كلا الاتجاهين، وقامت بتمديد فتحه، ليومين آخرين، حتى الخميس قبل أن تقرر تمديده ليستمر مفتوحاً طيلة شهر #رمضان.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي: "أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة".

وقررت وزارة #الصحة_المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية استقبال مصابي مجزرة غزة الأخيرة وعلاجهم في مستشفيات مصر.



وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة إنه تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء إلى "الدرجة القصوى" تمهيداً لاستقبال الحالات الخطرة والحرجة من المصابين الفلسطينيين بعد المواجهات التي شهدها قطاع غزة بناء على توجيهات من القيادة السياسية.