مساعدات مصرية إلى غزة.. وعلاج الجرحى مستمر في سيناء

أرسلت مصر قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى قطاع #غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت القافلة مستلزمات طبية لإمداد المستشفيات الفلسطينية في غزة بالأدوية، إضافة إلى مواد غذائية لتوزيعها بمناسبة حلول شهر رمضان. كما تم إرسال سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة للعلاج في المستشفيات المصرية بالعريش والاسماعيلية والقاهرة.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار الرئيس المصري باستمرار فتح معبر #رفح البري طوال شهر رمضان المبارك، لتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

إلى ذلك، أكدت سفارة #فلسطين في القاهرة استمرار وصول جرحى ومصابي قطاع غزة نتيجة العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بالعريش والاسماعيلية والقاهرة .

وأوضحت السفارة أن نقل الجرحى يتم عن طريق معبر رفح، حيث يتواجد فريق طبي بقيادة وكيل وزارة الصحة المصري أمام المعبر لاستقبال كافة الحالات القادمة.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات مع توفير أطقم سيارات الإسعاف تنتظر أمام المستشفى في وضع استعداد لنقل أي حالة للمحافظات الأخرى.