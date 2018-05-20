شاهد.. السيسي يمازح الحاضرين: بتموتوا في الكلام ده

داعب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحاضرين في مؤتمر الشباب الذي انطلق قبل أيام في القاهرة خلال حديثه عن النمو السكاني.

وكان الرئيس المصري يتحدث عن النمو السكاني، خلال فقرة "اسأل الرئيس" بفعاليات المؤتمر، وقال إنه يجب على المصريين أن يعطوا أنفسهم فرصة لحل هذه المشكلة، ثم أردف ضاحكا " لالا لا أقصد.. خذوا فرصة مع أبنائكم".. وواصل ضاحكاً " لأ لأ ما يصحش"، وبعدما لاحظ انفجار القاعة بالضحك قال "بتموتوا في الكلام ده".

وأضاف الرئيس السيسي أنه من الواجب على رب كل أسرة أن ينجب طفلاً أو طفلين لكن ليس من المعقول أن ينجب أربعة أطفال ولا يملك سقفاً لمنزله، وعليه ألا يتهم الدولة بالتقصير وتركه، مضيفاً أن من يفعل ذلك يظلم نفسه وأولاده.

وقال إن إجراءات الإصلاح وتحقيق الأهداف معروفة ومحددة سلفا والدولة ماضية في تنفيذها، لكن يتمثل التحدي في كيفية تنفيذها بالتزامن مع ظروف مصر، مشيراً إلى أن معدل النمو مرتبط بالنمو السكاني ولن يشعر أحد بتأثيره الإيجابي طالما استمر النمو السكاني بمعدل مرتفع.