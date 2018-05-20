مصر.. حقيقة حشرة غريبة انتشرت بالمعادي وأثارت الفزع

كشفت وزارة الصحة المصرية حقيقة حشرة غريبة أصابت شابا، وانتشرت في أفراد أسرته مسببة وباء بمنطقة المعادي جنوب القاهرة.

وقالت الوزارة إنها تابعت ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن هذه الحشرة الغريبة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم استقبال بلاغ من أحد المواطنين عن طريق الخط الساخن لقطاع الطب الوقائى يفيد بوجود حشرة تسببت فى حساسية بجسد مواطن، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادي، وعلى الفور تم تشكيل لجنة للتحقق من الحدث ومراجعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن التقصي الوبائي والحشري.

وأضاف مجاهد أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 27 عاما ويعاني من إعاقة ذهنية ويقيم مع والده ووالدته، حيث أفادت والدته بأن ابنها تغيب عن المنزل منذ فترة ومكث في الشوارع أكثر من 5 أيام وتم العثور عليه في حالة مزرية من ناحية النظافة العامة بما في ذلك جسده وملابسه.

وأشار مجاهد إلى أنه تم مناظرة الحالة عن طريق لجنة طبية بالعيادة الاستشارية بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية، والتى تسمى "الحوض المرصود" وأفادت أن المريض يعاني من قمل بالشعر والجسم وبعض آثار الهرش بعدة مناطق بالجسم ولا يوجد أي حشرات، وتم إعطاؤه العلاج المناسب وتم التنبيه بإعادة مناظرة الحالة بعد أسبوعين.

وذكر أن أقارب الحالة كانوا قد اصطحبوه إلى مستشفي "الحوض المرصود" فى 6 مايو 2018 وتم مناظرة الحالة وإعطاء العلاج المناسب، وتم التنبيه على أسرته بضرورة إعادة عرض الحالة بعد أسبوعين لكنهم لم يقوموا بالمتابعة.

ولفت مجاهد إلى أنه تم عمل التقصي الوبائي عن الحالة والمخالطين لها وهم والد الحالة ووالدته، وعمل التقصي الحشرى لجميع أنواع الحشرات بالشقة ومدخل العمارة وخارج العمارة، واصطحاب سيارات مجهزة بأدوات الترصد والمكافحة وأدوات الفحص الحشري ومبيدات الصحة العامة، حيث تم رصد "قمل" في إحدى غرف المنزل، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية برش الشقة والعمارة.

وذكر مجاهد أنه بناء على أعمال الترصد الحشري وما تم رصده من حشرة "القمل" فإنها تتواجد في الأماكن غير النظيفة ومكافحتها في المقام الأول هي النظافة الشخصية المستمرة لكل أفراد الأسرة وتنظيف المنزل على الدوام وتعريض المفروشات المنزلية لأشعة الشمس، مؤكداً أن الوزارة ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية كإجراء احترازي لمنطقة سكن الحالة بالمعادي.