أصدقاء يكشفون سبب انتحار المراهق المصري "غرقاً"

كشف أصدقاء السر وراء مأساة المراهق المصري، محمد ياسر، الذي انتحر غرقا في بحر مويس بالشرقية (شمال مصر) بعدما كان قد أعلن نيته الانتحار عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

وتبين أن المراهق يعاني منذ 4 سنوات من آلام شديدة بالظهر والقدم، لم يعرف الأطباء سبباً لها. وبعرضه على أطباء نفسيين، أكدوا أنه يعاني من حالة اكتئاب حادة، ويتحول به الاكتئاب إلى حالة ضيق وانهيار عصبي، وهو ما يسبب له آلام الظهر والقدم.

وكشف أصدقاء المراهق أنه عانى منذ قرابة شهر من فقدان مؤقت للبصر، وبفحصه عند أطباء العيون أكدوا أن عينيه سليمتان، وأن ما حدث له سببه الاكتئاب الذي يعاني منه ولا يعلم أحد له سبباً، خاصة مع توالي تناوله لأدوية مسكنة ومهدئة ومضادة للاكتئاب.

وأكد الأصدقاء أن محمد كان يتعذب بسبب هذا المرض منذ 4 سنوات، مؤكدين أنه لا يوجد سبب وراء إصابته بالاكتئاب، فهو يعيش حياة كريمة وينتمي لأسرة ميسورة الحال.

وكان محمد ياسر (15 عاماً) قد فاجأ متابعيه وأصدقاءه بتدوينة على صفحته على فيسبوك، أعلن فيها أنه سينتحر، طالباً الدعاء له.

وعلق متابعوه على التدوينة بتوجيه نصائح له، ومطالبته بمحاولة التغلب على أي صعاب ومشاكل بالصبر والعزيمة.

ومساء الأحد، انتشلت قوات الأمن المصرية جثة محمد الذي عثر عليه غارقاً في بحر مويس بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.