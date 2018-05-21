فيديو.. أطول فانوس بمصر ينتظر "غينس" فكم طوله؟

هو أطول #فانوس رمضاني في #مصر، طوله 50 مترا، أو ما يعادل 15 طابقا، وينتظر دخول موسوعة #غينس للأرقام القياسية.

في شارع سينما ليلى بحي باكوس بمحافظة الإسكندرية، يتواجد بين بنايتين ضخمتين أطول فانوس رمضان في مصر، وأمامه يقف المارة والزائرون لالتقاط الصور جنبه، حتى أصبح من معالم المنطقة، الأمر الذي دفع البعض لتبني إدراجه ضمن موسوعة غينس للأرقام القياسية.

ويقول أحمد الحاجو صاحب الفكرة لـ"العربية.نت" إن الفكرة راودته منذ سنوات، حيث يهوى منذ صغره مظاهر زينة رمضان، وشراء الفوانيس والمشاركة في إعداد الزينة الكهربائية للشهر الكريم، ولذلك فكر العام الماضي في إعداد أكبر فانوس في مصر، أملا في إدخال السعادة والبهجة في نفوس الأطفال، واحتفالا بالشهر الكريم، ورغبة في إسعاد من يشاهدون هذا الفانوس الضخم.

ويضيف أنه أعد الفانوس من العام الماضي ووضع به نحو 100 مصباح كهربائي، يتم تزويد تلك المصابيح بالكهرباء من منزله الخاص، واشترى الحديد والأسلاك وقام بتركيبها، ووضع الفانوس بين البناية التي يقيم فيها والبناية المقابلة، كما زوده بسماعات صوت تقوم بإذاعة القرآن ما بين صلاة العصر وحتى انتهاء صلاة التراويح في الشهر الكريم، وبعدها يتم إذاعة أغنيات رمضان مثل" وحوي يا وحوي" و"رمضان جانا "وغيرها، مشيرا إلى أنه عندما يحين وقت السحور يتم إذاعة ابتهالات وأدعية دينية.

وأضاف أنه يضع بجانب الفانوس مبخرة كبيرة يزودها بكميات كبيرة من البخور، ويقوم بإطلاقها خلال الشهر الكريم، مؤكدا أنه يفعل ذلك أملا في إسعاد سكان المنطقة التي يقيم فيها وإدخال البهجة على نفوس الأطفال.

وذكر الحاجو أنه قام بتشغيل الفانوس خلال شهر رمضان الماضي لأول مرة، واستمر التشغيل حتى نهاية أيام عيد الفطر، ثم أعاد تشغيله مرة أخرى خلال أيام عيد الأضحى، وقام بتشغيله مجددا هذه الأيام ابتهاجا بحلول شهر رمضان الكريم، مضيفا أن رأس الفانوس تبلغ مساحته 4 أمتار مربعة، وعلى ارتفاع 4 أمتار و35 سم، وتم تزويده بـ 100 مصباح كهربائي جديد هذا العام.