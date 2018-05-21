مصر ترد: لا توجد إساءة للسودان بمسلسل "أبو عمر المصري"

ردت مصر على ما أثارته وزارة الخارجية السودانية بخصوص وجود إساءة للخرطوم في مسلسل #أبو_عمر_المصري.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود مشاهد مسيئة للسودان الشقيق في مسلسل "أبو عمر المصري".

وذكر الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في بيان له، الأحد، أنه فور توارد أنباء عن احتجاج السودان على أحد المشاهد بالمسلسل تم تكليف المرصد الإعلامي الخاص بمتابعة المسلسلات بإعادة مشاهدة الحلقات التي أذيعت، وتبين أن المسلسل بأكمله واضح وصريح، وكافة الوقائع التي ذكرها ليس فيها أي مخالفات أو إساءات للسودان.

وأضاف أن المجلس يحافظ جيدا على العلاقة القوية مع الشعب السوداني، ويحرص تماما عليها وعلى عدم المساس بها أو محاولة تكديرها.

وأوضح أن الشركة المنتجة وضعت تنويها في بداية الحلقة، أكدت فيه أن أماكن وأحداث وشخصيات المسلسل من وحي خيال صناع العمل، وأن أي تشابه بينهم وبين الواقع هو محض صدفة غير مقصودة.

وكانت الخارجية السودانية قد استدعت السفير المصري في #الخرطوم احتجاجاً على المسلسل الذي يذاع حالياً على فضائيات مصرية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه منذ مطلع شهر رمضان بدأت بعض الفضائيات المصرية عرض مسلسل بعنوان "أبو عمر المصري" بعد أن تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان.

مسلسل أبو عمر المصري يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد عز وأروى جودة ومنذر رياحنة وفتحي عبدالوهاب وأمل بوشوشة، وتدور أحداثه حول المحامي المصري فخر الدين الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين تنظيما يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدا عن أسعار المحامين المبالغ فيها، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي يقوم بتصفية أعضاء التنظيم، لكن ينجو فخر الدين من محاولة اغتياله، فيما يتم تصفية ابن خالته.

وينتقل فخر الدين بصحبة طفله للعيش بـ #السودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر إحدى الجماعات الإرهابية المسلحة، ويسعى للعودة لـ #مصر والثأر من قاتل ابن خالته.