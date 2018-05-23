مصر.. إحالة 40 متهماً للمحاكمة بتهمة تهريب البشر

أحال النائب العام في مصر 40 شخصا للمحاكمة بتهمة تشكيل خلية إجرامية لتهريب البشر والمخدرات.

وقال النائب العام نبيل صادق، الأربعاء، في بيان، إن المتهمين يواجهون مجموعة من الاتهامات الإضافية، ومنها الرشوة وتزوير وثائق رسمية وتسهيل الهجرة غير الشرعية والدعارة.

ولم يتحدد موعد للمحاكمة. يمكن أن يواجه المتهمون إذا أدينوا عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما.

مررت مصر تشريعا في 2016 لشن حملة على تهريب البشر في جهود للتغلب على الهجرة غير الشرعية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وحاول آلاف المهاجرين واللاجئين في السنوات الأخيرة عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، مع تزايد العدد المغادر عبر زوارق المهربين من الساحل الشمالي لمصر.