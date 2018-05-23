مصر.. محكمة عسكرية تسجن باحثاً 10 سنوات

قضت محكمة عسكرية مصرية، مساء الثلاثاء، بسجن الصحافي والباحث #إسماعيل_الإسكندراني لمدة 10 سنوات، وفق وسائل إعلام محلية.

وأدين الإسكندراني بعدة تهم، بينها الانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي في سيناء، والحكم أولي يجوز الطعن عليه.

ونفى الإسكندراني، المعروف بأبحاثه عن الأوضاع في سيناء، التهم الموجهة إليه، وفق المصدر ذاته. وعادة لا تعلن المحاكم العسكرية أحكامها.

وبحسب القانون المصري، يحق للإسكندراني الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

والإسكندراني صحافي وباحث متخصص في قضايا سيناء (شمال شرق)، تم توقيفه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بمطار الغردقة (جنوب شرق مصر) عقب عودته من برلين. وكان يتم تجديد حبس الإسكندراني بشكل مستمر منذ توقيفه على ذمة هذه القضية التي أحيلت للقضاء العسكري في يناير/كانون الثاني الماضي.