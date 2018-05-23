مصر.. منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس

قال بيان من وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم الأربعاء إن #مصر وروسيا وقعتا اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناه السويس في #مصر.

وأضاف البيان أن المنطقة ستقام في شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع وستجعل مصر "محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، خاصة منطقة الشرق

الأوسط وإفريقيا".

وقع الاتفاق وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل ونظيره الروسي دينيس مانتروف أثناء اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المنعقدة حاليا في موسكو.

وقال البيان إن مدة الاتفاق 50 عاما ويجدد تلقائيا لمدة خمسة أعوام بموافقة الجانبين. وأضاف أنه من المنتظر أن تجتذب المنطقة الصناعية الروسية استثمارات بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار.