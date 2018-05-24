انقطع الماء عن منازلهم بمصر أسبوعا.. هذه صور لما فعلوه

انقطعت مياه الشرب عن مدينة كفر الدوار بمصر منذ أول شهر رمضان المبارك، فعاقب بعض سكانها شركة المياه وحطموا مكاتب موظفيها ومكتب مديرها.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عدد من الأشخاص من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمال البلاد، قاموا باقتحام شركة مياه الشرب بالمدينة، وأتلفوا بعض محتوياتها، وكذلك مكتب مديرها وبعض موظفيها بعد انقطاع مياه الشرب عنهم منذ أول شهر رمضان، دون وجود أي بوادر لحل الأزمة.

وقال أهالي المدينة إن المياه انقطعت عن منازلهم سواء بالمدينة أو القرى التابعة لها منذ حلول شهر رمضان المبارك، وطوال هذه الفترة وفي ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد تفاقمت الأزمة كثيرا ، وأصبحوا يلجؤون لشراء مياه الشرب من المحال التجارية، وانتقل بعضهم للإقامة عند أقاربهم في مدن أخرى لحين حل الأزمة.

وأكدوا أن مسؤولي شركة مياه الشرب وعدوهم بحل الأزمة وإعادة المياه بعد إصلاح العطل المسبب لتوقفها دون جدوى.

وانتقلت قوات الأمن لمقر الشركة وتبين تكسير وتحطم كافة محتوياتها، كما أصيب بعض موظفيها بجروح نتيجة اشتباك الأهالي معهم، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.