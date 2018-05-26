مصر.. حكم من الإدارية العليا بحجب "يوتيوب" لمدة شهر

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع "يوتيوب" لمدة شهر.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت بغلق "يوتيوب" لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم بناء على الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم 60693 لسنة 66.

وطالبت الدعوى بحجب ووقف "يوتيوب" لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم معادٍ للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، مضيفة أن تلك المقاطع والأفلام يترتب عليها استفزاز المصريين والمسلمين واستدراجهم للفتن والحروب الدينية والعنف، بسبب استمرار عرض الفيلم على "يوتيوب."

وأكدت الدعوى أن أعداء الإسلام قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة، وذلك بغرض الإساءة للإسلام والسخرية من النبي الكريم وتشويه صورته وزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.