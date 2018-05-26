مينا.. مسيحي يحصد المركز الأول في الإنشاد الإسلامي بمصر

مينا عاطف مصري مسيحي برع في الابتهالات والأناشيد الإسلامية، وحصد المركز الأول على مستوى طلاب الجامعات في #مصر في مسابقة #الإنشاد_الديني.

وحصل مينا على جائزة "أفضل صوت" من وزارة التعليم المصرية 4 مرات متتالية، كما حصل من الكنيسة على جائزة "أفضل مرنم" لعام 2012.

وأوضح مينا لـ"العربية.نت" أنه خريج "نظم معلومات" ويعمل مرنما بالكنيسة، وقد دخل مجال #الإنشاد الديني بالمصادفة، من خلال تسجيله في مسابقة كانت تنظمها جامعته.

وأكد أنه فوجئ بأن المسابقة خاصة بالإنشاد الديني والخطابة، لكنه استمر بها، ومنعاً للحرج أخبر مينا المنظمين أنه مسيحي لكنه يجيد الابتهالات الدينية للشيوخ وعلى رأسهم النقشبندي.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأشار إلى أنه قدم ابتهال "مولاي" للنقشبندي، وأعجب المحكمون، وهم من الشيوخ، بصوته، وطلبوا منه أداء ترنيمة مسيحية وأداها، وفوجئ بفوزه بالمركز الأول للإنشاد الديني.

وأضاف مينا أنه "مطرب" لكن الجميع عرفه من خلال الإنشاد الديني والترانيم، مضيفاً أن الكنيسة وعائلته لم تعترضا على قيامه بأداء الأناشيد والابتهالات الدينية بل شجعاه على ذلك، وطالباه بالاستمرار.

وكشف أنه عندما يدخل الكنيسة يمازحه القساوسة بغناء ابتهال مولاي للنقشبندي.

أما أمنية مينا فهي أن يقوم بعمل يمزج بين الإنشاد الإسلامي والترانيم المسيحية معاً.