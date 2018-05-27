أول تغريدة لصلاح بعد الإصابة: انتظروني في روسيا

غرَّد نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، الأحد، باللغة الإنجليزية في أول تعليق له منذ إصابته بنهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بتتويج ريال مدريد بطلاً لأوروبا للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على ليفربول 3-1 في العاصمة الأوكرانية كييف مساء السبت.

وقال الملك المصري، كما يلقبه الجمهور الإنجليزي: "كانت ليلة قاسية للغاية، لكنني مقاتل. فبرغم الصعوبات أنا واثق من أنني سأتمكن من الذهاب إلى روسيا لتفخروا بي. حبكم ودعمكم ستمدني بالقوة التي أحتاجها".

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بكتفه أثناء المباراة، نتيجة الاحتكاك بقائد دفاع الريال سيرخيو راموس، ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه إلا أنه استمر لثوانٍ قليلة، قبل أن يخرج باكياً من الملعب في الدقيقة 31.

ولم يكشف صلاح عن المزيد من التفاصيل حول إصابته، لكن تقارير إعلامية مصرية وإنجليزية قالت إنه يعاني من التواء في الكتف وربما يغيب لثلاثة أسابيع، مما يعني إمكانية مشاركته في كأس العالم مع مصر، التي تبدأ مشوارها في النهائيات ضد أوروغواي يوم 15 يونيو/حزيران قبل أن تواجه روسيا والسعودية في مباراتيها التاليتين.