الرئيس المصري السيسي يغرد عن إصابة صلاح

أعلنت القاهرة، الأحد، عن أملها في شفاء المهاجم محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي خسرها بهدف لثلاثة، أمس.

وكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تغريدة على "تويتر": "أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته، وأتمنى أن يعود للملعب قريباً ويظل نجماً مصرياً متألقاً".

أمنياتى القلبية للبطل المصرى محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته ، وأتمنى أن يعود للملعب قريباً ويظل نجماً مصرياً متألقاً — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 27, 2018

ونشر الحساب الرسمي للرئيس السيسي ذات التدوينة على موقع "فيسبوك".

وكانت إصابة صلاح أحد أهم الموضوعات التي خيمت على شرائح كثيرة من المصريين، أمس، لاسيما تعليقاتهم عبر منصبات التواصل، وسط مخاوف من عدم المشاركة.

ويعول المصريون على صلاح كثيرا في قيادة منتخبه الوطني في مونديال روسيا الذي تعود له مصر بعد غياب أكثر من ربع قرن.

وكان وزير الرياضة المصري، خالد عبدالعزيز، قال على "فيسبوك"، إن التشخيص الدقيق للإصابة أثبت أن صلاح أصيب بِجذع في أربطة مفصل الكتف، مضيفاً أن المدة المتوقعة للعلاج ستمتد لأسبوعين فقط، وبإذن الله صلاح في القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم والتي ستعلن رسمياً 4 يونيو/حزيران المقبل.

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المؤلف من 20 فريقا بـ32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.