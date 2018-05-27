السيسي يتصل بمحمد صلاح.. ويؤكد "وجدته أقوى من الإصابة"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أنه تواصل مع اللاعب المصري محمد صلاح، واطمأن منه على إصابته.

وقال السيسي عبر صفحته على فيسبوك "تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لاستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز".

وأضاف السيسي قائلا "إنني أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفاءه على خير ، ويكفيه فخراً أنه أصبح مثالاً يُحتذى به للشباب في مصر والعالم كله".

إلى ذلك، أعلن السيسي أن كافة إمكانيات مصر الطبية جاهزة لتقديم ما يلزم من علاج لنجم المنتخب المصري محمد صلاح. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نجم المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته، وتمنى له الشفاء العاجل، مشدداً على وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية لتقديم ما يلزم للاعب وبالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج.

وكان محمد صلاح قد غرد الأحد قائلا: "كانت ليلة قاسية للغاية، لكنني مقاتل. فبرغم الصعوبات أنا واثق من أنني سأتمكن من الذهاب إلى روسيا لتفخروا بي. حبكم ودعمكم سيمدني بالقوة التي أحتاجها".

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بكتفه أثناء المباراة، نتيجة الاحتكاك بقائد دفاع الريال سيرجيو راموس، ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه إلا أنه استمر لثوانٍ قليلة قبل أن يخرج باكياً من الملعب.