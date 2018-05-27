كيف انتقم المصريون من راموس؟

لم يترك المصريون لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، عقب تسببه في إصابة نجمهم المحبوب اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال كرة مشتركة بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية وحصد البطولة الثالثة عشرة في تاريخه.

عاقب المصريون راموس بطريقتهم، حيث توصلوا لرقم هاتفه وحساباته الشخصية على مواقع التواصل، وتبادلوها فيما بينهم، وأمطروه بوابل من الاتهامات واللعنات والدعوات، محملين إياه مسؤولية إصابة محمد صلاح وتعمده إيذائه، لإفقاد فريق ليفربول نصف قوته، ومن ثم إفساح المجال لريال مدريد للفوز بالمباراة والبطولة.

العبارات والجمل التي وجها المصريون لراموس كانت باللغات الإسبانية والإنجليزية والعربية، بعضها كان كوميدياً، وبعضها الآخر ساخراً ومتهكماً من اللاعب الإسباني، فيما نشر بعضهم فيديوهات لمواقف ووقائع مماثلة لراموس تعمد فيها إيذاء منافسيه، أما أطرف التعليقات فكانت دعوات أمهات مصريات بأن يصاب راموس إصابة خطيرة تحرمه من ممارسة لعبة كرة القدم مجددا.

وطالب بعض المصريين خلال التعليقات بمعاقبة راموس، وتقديم شكوى رسمية ضده للفيفا بتهمة تعمد إيذاء صلاح وتعمد إيذاء المنافسين، ومطالبين أيضا بحرمانه من المشاركة في عدة مباريات رسمية سواء مع منتخب بلاده أو فريقه ريال مدريد.