راموس الذي أخرج محمد صلاح من المباراة يظهر ضاحكا شامتا

بعد تسببه بإخراج النجم الكروي المصري #محمد_صلاح من مباراة نهائي أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وريال مدريد أمس السبت في كييف، ظهر اللاعب سيرجيو راموس في فيديوهات عدة، وهو يضحك مبتهجاً شامتاً، خصوصاً لحظة نقل صلاح من الملعب إلى المستشفى، هو ما انتقل صداه إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وفيها تعرض لهجوم واسع، حتى من مشجعي فريقه بالذات.

صلاح كان دامع العينين وحزيناً بعد إصابته وإخراجه مصاباً في الدقيقة 31 من الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز "الريال" بكأس البطولة، وكان بعض لاعبي #ريال_مدريد بحسب ما راجعت "العربية.نت" ظهورهم في المباراة عند الإصابة، آسفين لما حدث ولتعطيل اللاعب محمد صلاح، خصوصاً نجم الفريق كريستيانو رونالدو، فقد واساه حين خروجه من الملعب واحتضن وجهه بيديه، إشارة إلى مشاركته حزنه.



وقد يخضع للمساءلة من "فيفا" وفريقه

أما سيرجيو راموس، فنراه في أحد الفيديوهات ضاحكاً وسعيداً وهو يتحدث إلى مساعد حكم المباراة، لذلك أثار استغراب الإعلاميين والمبحرين في مواقع التواصل، ممن شكك بعضهم بأنه ربما تعمد إصابة اللاعب المصري، وقد يخضع للمساءلة من #فيفا ومن فريقه، وربما تنتهي به الحال محروماً من اللعب طوال حياته.

في الفيديو المرفق، نجد علامات السرور على وجه راموس وهو يتحدث إلى مساعد الحكم، في اللحظة التي كانوا ينقلون صلاح من الملعب إلى المستشفى، وهو فيديو اختارته "العربية.نت" من فيديوهات عدة يمكن للقارئ أن يعثر عليها في #يوتيوب، بمجرد كتابته عبارة Sergio Ramos Laughing في خانة البحث بالموقع.

وسبق لراموس في العام الماضي أن واجه مشكلة مع اللاعب ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، لسخريته منه في إحدى المباريات، فأسرع ميسي إليه أثناء المباراة وكاد يصفعه لشدة ما اغتاظ منه، بحسب ما نراه في فيديو آخر مرفق، ونجد أنه استبدل الصفعة بشتيمة باللغة الإسبانية من العيار الثقيل.



