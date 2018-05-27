صلاح يتصل بعائلته بعد إصابته وهذا ما قاله عن المونديال

نشر عدد من رواد مواقع التواصل في مصر أول صورة لمحمد صلاح، اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد إصابته الخطيرة التي مني بها خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية، والفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.

وظهر محمد صلاح في الصورة وهو يرتدي "جبيرة" حول كتفه الأيمن الذي لحقت به الإصابة وتبدو عليه علامات الحزن.

من جانب آخر، كشف الجهاز الطبي لليفربول أن إصابة اللاعب عبارة عن اشتباه في إصابة بمفصل الكتف، مؤكدا أنه سيتم إجراء أشعة اليوم الأحد لتحديد مدة العلاج.

موضوع يهمك تساؤلات عديدة يطرحها عشاق الدولي المصري #محمد_صلاح نجم #ليفربول الإنجليزي، عقب تعرضه لإصابته في الكتف في مباراة ناديه مع... هل يغيب صلاح عن مونديال روسيا؟ طبيب منتخب مصر يرد مصر

وفي سياق متصل، صرح الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، بأنه أجرى اتصالا هاتفيا بالجهاز الطبي لنادي ليفربول، وتبين أن صلاح أصيب في مفصل الكتف، وستحدد الأشعة مدة علاجه وغيابه عن المباريات، فيما كشف عدد من أهالي قرية نجريج مسقط رأس صلاح أن اللاعب أجرى اتصالا بعائلته وطمأنهم على إصابته، وأكد لهم أنه سيلحق بمباريات مونديال روسيا.

وكان اللاعب المصري قد أصيب في كرة مشتركة مع سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، في الدقيقة ٣٠ من المباراة قبل أن يتم استبداله.

وأثارت إصابة صلاح غضب المصريين، حيث أطلقوا هاشتاغات على مواقع التواصل تندد باللاعب الإسباني، وتتهمه بتعمد إيذاء نجمهم المحبوب للتخلص منه، وإفساح الطريق أمام لاعبي ريال مدريد للفوز بالبطولة.