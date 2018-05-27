طبيب المنتخب المصري يكشف نتيجة صور الأشعة لمحمد صلاح

كشف طبيب المنتخب المصري الدكتور محمد أبو العلا نتيجة صور الأشعة التي أجريت للاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ونشرت صفحة تحمل الاسم "Egypt World Cup 2018‎‏" أن هناك "متابعة هاتفية تجريها بعثة المنتخب الوطني في إيطاليا تحت إشراف المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، حيث كلف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بالتواصل الدائم مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول للاطمئنان على حالة محمد صلاح نجم مصر وليفربول أولا بأول".

وذكرت الصفحة أن المسؤولين بالنادي الإنجليزي ليفربول أفادوا "في آخر اتصال أنه تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت نتيجتها أن اللاعب أصيب في أربطة مفصل الكتف، وأن مدة غيابة لن تتعدى 3 أسابيع".

من جهته، أعرب الدكتور أبو العلا عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص.

وكان وزير الرياضة المصري، خالد عبدالعزيز، كشف تفاصيل إصابة اللاعب #محمد_صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي الذي تعرض للإصابة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام فريق #ريال_مدريد، بضربة من اللاعب سيرجيو راموس.

وقال الوزير المصري في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر مطمئناً المصريين، إن التشخيص الدقيق للإصابة أثبت أن محمد صلاح أصيب بِجِذْع في أربطة مفصل الكتف، مضيفاً أن المدة المتوقعة للعلاج ستمتد لأسبوعين فقط.

وذكر أن الجهاز الطبي في نادي ليفربول تواصل مع الجهاز الطبي في المنتخب المصري، وأرسل لهم صور الأشعة واتفقا على التشخيص وأسلوب العلاج، كما تم الاتفاق على أن يستمر محمد صلاح في مدينة ليفربول ليتلقى العلاج والتأهيل المناسب، ثم ينضم لمعسكر المنتخب في إيطاليا في وقت لاحق يحدده الأطباء.