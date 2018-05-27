ماذا يعني جزع بأربطة مفصل الكتف؟.. تفاصيل إصابة صلاح

ما هي إصابة اللاعب المصري #محمد_صلاح التي تعرض لها أمس خلال مباراة فريقه #ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد؟ وكم تستغرق مدة علاجها؟ وهل سيلحق صلاح بمونديال روسيا المقرر انطلاقه 15 يونيو المقبل؟

كل هذه الأسئلة شغلت أذهان المصريين خلال الساعات الماضية التي أعقبت خروج نجمهم المحبوب مصاباً في كرة مشتركة مع اللاعب الإسباني سيرخيو راموس، ورد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب المصري بطمأنتهم قائلا "إنه تواصل مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول للاطمئنان على حالة محمد صلاح، حيث أفاد المسؤولون بالنادي الإنجليزي في آخر اتصال، أنه تم إجراء الأشعة على كتف صلاح وأظهرت نتيجتها أن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف".

ماذا يعني إذن إصابة اللاعب بجزع في أربطة مفصل الكتف؟ الدكتور عبدالرحمن هلالي أخصائي إصابات الملاعب يكشف لـ"العربية.نت" تفاصيل الحالة ومدة علاجها، ويقول إن الكتف يرتبط بعظام الذراع بمجموعة من الأربطة، والرباط هو من يربط العظمتين ببعضهما، فيما ترتبط العضلة بالعظام من خلال ما يعرف بالوتر، وما حدث مع صلاح هو جزع في أربطة مفصل الكتف أي الأربطة التي تربط الكتف بعظمة الذراع، حيث حصل فيها ما سمي "بالملخ" أي تحرك الأربطة من بعضها، وهذه ليست إصابة كبيرة للاعب كرة القدم لكنها إصابة كبيرة للاعب كرة اليد الذي يستخدم كتفه ويده في اللعبة بعكس لاعب كرة القدم.

ويضيف أن العلاج في #بريطانيا والخارج عموماً لمثل هذه الإصابة يستغرق من 10 أيام إلى 15 يوما، حيث يتم أولا استخدام التقنيات الحديثة لعلاج الجذع وإعادة الأربطة لمكانها من خلال تقنية الليزر، وتسليط موجهات الألترا ساوند على مكان الإصابة، ومنح اللاعب مضادات الالتهاب غير الإسترودية، مشيراً إلى أن الأخيرة هي أدوية تستخدم على نطاق واسع لتخفيف الألم والالتهاب والورم الحاصل في موقع الجزع، وخفض درجة الحرارة ومعالجة الرضوض.

ويقول إنه بعد هذه العلاجات يتم التأكد من عودة الدورة الدموية لمسارها الطبيعي في أربطة مفصل الكتف، ثم يتم إجراء تدريبات تأهيلية لتقوية الأربطة التي حدث بها الجزع حتى تصبح مرنة وطبيعية وتعود لحالتها الأولى، وبعدها يتم إعلان تعافي اللاعب طبياً وإمكانية مشاركته في المباريات من جديد.

ويقول أخصائي إصابات الملاعب المصري إن التقنيات الطبية في أوروبا كفيلة بتنفيذ مدة علاج نموذجية خلال أسبوعين لتوافر الأجهزة الحديثة، أما في مصر فإن علاج صلاح يمكن أن يستغرق 3أسابيع، مضيفاً أن سلامة الكتف مهمة للاعب الكرة في الارتقاء والقفز والالتحامات الهوائية والكرات الرأسية، وبالتالي سلامة كتفه ومفصل الكتف مهمة جدا جدا لسلامته العامة والكاملة.

في سياق متصل، أجرى اللواء أحمد صقر محافظ الغربية مسقط رأس اللاعب اتصالا هاتفيا بصلاح حامد والد اللاعب للاطمئنان عليه، حيث كشف والده عن أن محمد أجرى به اتصالا هاتفيا، وأكد له أن التشخيص المبدئي أكد عدم وجود كسر أو خلع بالكتف، وأنه سيلحق بمباريات مصر في مونديال روسيا القادم.