نجوم الفن يدعمون محمد صلاح.. ويوجهون سهام الغضب لراموس

قلق كبير يعيشه المصريون بعد سقوط محمد صلاح مصابا في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي جمع فريقه ليفربول بريال مدريد الإسباني وانتهى لصالح الأخير.

وذلك بسبب الغموض الذي يسيطر على حالة صلاح الطبية، ومدى إمكانية لحاقه بنهائيات كأس العالم التي تقام منتصف الشهر المقبل بروسيا.

موضوع يهمك تساؤلات عديدة يطرحها عشاق الدولي المصري #محمد_صلاح نجم #ليفربول الإنجليزي، عقب تعرضه لإصابته في الكتف في مباراة ناديه مع... هل يغيب صلاح عن مونديال روسيا؟ طبيب منتخب مصر يرد مصر

وعبر السوشيال ميديا شارك الجميع في دعم الفرعون المصري، وكذلك توجيه سهام الغضب تجاه المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب الفريق الإسباني، بعدما تسبب في إصابة صلاح.

وأطلق الفنان يوسف الشريف عدداً كبيراً من التغريدات أكد فيها أن راموس تعمد إيذاء صلاح والسقوط وهو يحتضن ذراعه من أجل إصابته، معتبرا أن اللقطة تشبه ما يحدث في حلبات المصارعة الحرة.

وطالب الجميع بالدعاء للاعب المصري كي يعجل الله بشفائه من أجل اللحاق بمباريات مصر في كأس العالم، فيما غرد خالد الصاوي قائلا "والله كأن دراعي اتخلع يا محمد يا صلاح يا فخر أهل بلدي".

وتابع الصاوي قائلا "والله كأنك عورت ابني يا راموس يا عرة بلادك.. والله لأكونن ذا حظ عظيم أن لقيتك صدفة يا ابن المؤذية يا مفطس المعنوية.. أنا لن احتاج إلا 20 ثانية ولو انت ذا حظ عظيم تلقى اللي يحوش".

ولم يختلف الأمر كثيرا عند بقية الفنانين، حيث غرد أحمد السقا بشكل غاضب من راموس، فيما تناول الفنان أحمد فهمي بطولة محمد صلاح ونجاحه في قيادة فريقه إلى نهائي البطولة الأوروبية الأعرق، متمنيا أن تكون الإصابة بسيطة، وموجها سبابه إلى اللاعب الإسباني.

كما أعربت آيتن عامر عن حزنها لإصابة الدولي المصري، وغردت من أجل الدعاء له كي تكون الإصابة بسيطة وأن يشفى منها سريعا.

واعتبر المطرب اللبناني راغب علامة أن خروج محمد صلاح من المباراة مصابا أفقدها توازنها وجمالها، وسيظل هو بطل المباراة حتى وإن كان خارج الملعب.

منة شلبي لا تتحدث عن كرة القدم، ولكن حينما يتعلق الأمر بمحمد صلاح فكان عليها أن تغرد قائلة "ألف سلامة عليك وإن شاء الله إصابة خفيفة وترجع أحسن من الأول كمان.. مصر كلها بتدعيلك ياللي بنتعلم منك الإرادة والعزيمة والأمل".

وتوجه الجميع بالدعاء من أجل صلاح كي يعود سريعا من إصابته، وهو ما فعله محمود العسيلي في تغريدته عبر "تويتر"، فيما شن محمد هنيدي هجوما حادا على راموس وفريق ريال مدريد الإسباني من خلال مجموعة تغريدات أطلقها.