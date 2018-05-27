هذا ما قاله فيفا في مواساة الملك المصري صلاح

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليل السبت، على مواساة المهاجم المصري #محمد_صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري الأبطال.

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية لفيفا بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تمنياتنا بالشفاء العاجل للملك المصري محمد صلاح، أنهى موسمه الأوروبي بدموع وبرقم قياسي كأفضل هداف إفريقي بنفس الموسم من دوري الأبطال برصيد 10 أهداف، وهو أيضًا أفضل هداف لليفربول في البطولة هذا الموسم مشاركة مع فيرمينو".

وتعمد #سيرجيو_راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه ويبدأ في الصراخ من الألم.

محمد صلاح أنهى موسمه الأوروبي بدموع وبرقم قياسي كأفضل هداف أفريقي بنفس الموسم من دوري الأبطال برصيد 🔟 أهداف.

زميله ساديو ماني هو التالي في القائمة برصيد 9⃣ أهداف.

هو أيضاً أفضل هدّاف لليفربول في البطولة هذا الموسم مشاركة مع فيرمينو

تمنياتنا بالشفاء العاجل للملك المصري @MoSalah pic.twitter.com/pajpPBbHPt — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) May 26, 2018

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وقدم النجم المصري موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ 32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري (البريمرليغ) من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.

وقال وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز إن صلاح سيلحق بكأس العالم، مشيرا إلى أن علاج إصابته في الكتف سيستغرق نحو أسبوعين.