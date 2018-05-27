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هذه رسالة راموس لمحمد صلاح بعد الإصابة!

المصدر: دبي - العربية.نت
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عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر، وجه لاعب ريال مدريد الإسباني سيرجيو #راموس، رسالة للنجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي #محمد_صلاح.

وكتب راموس في تغريدته بعد إصابة صلاح التي كان سببها، مبررا تدخله العنيف تلك اللحظة قائلا: "أحياناً تظهر لك كرة القدم جانباً جيداً، وأحياناً أخرى تظهر لك الجانب السيئ". وأضاف راموس: "قبل كل شيء نحن زميلان محترفان". وختم: "الشفاء العاجل لك"، مشيرا إلى اسم صلاح في النهاية.

وكانت إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال #أوروبا قد أثارت غضب الجماهير المصرية، وذلك إثر التدخل العنيف من قبل لاعب ريال مدريد راموس.

واعتبر البعض من خبراء كرة قدم أن تصرف راموس كان متعمدا، وأنه قصد إصابة صلاح نجم منتخب مصر.

كلمات دالّة

#أوروبا, #تويتر, #راموس, #محمد صلاح

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