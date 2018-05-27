هل يغيب صلاح عن مونديال روسيا؟ طبيب منتخب مصر يرد

تساؤلات عديدة يطرحها عشاق الدولي المصري #محمد_صلاح نجم #ليفربول الإنجليزي، عقب تعرضه لإصابته في الكتف في مباراة ناديه مع #ريال_مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. ترقب، قلق وتخوفات من إمكانية عدم قدرته على المشاركة في مباريات بلاده ضمن العرس الكروي العالمي بروسيا، والذي لا يفصلنا عنه إلا أيام معدودات.

وفيما أعلنت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح سيغيب عن #نهائيات_كأس_العالم بسبب إصابته، بعدما أعلن يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن إصابة صلاح خطيرة، عبرت مصر عن ثقتها في أن صلاح سوف يتعافي ويشارك فريقها الوطني في كأس العالم في روسيا.

وصرح محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، أن الجهاز الطبي بنادي ليفربول أخطره بإصابة محمد صلاح في مفصل الكتف.

وأوضح أبو العلا في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على فيسبوك: "بناء على الاتصال الهاتفي مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول فإن إصابة محمد صلاح (وفق المسؤولين بناديه) في مفصل الكتف".

وأردف "ليفربول أخطرنا بأنه سيتم عمل أشعة اليوم على مكان الإصابة لتحديد مداها والعلاج المناسب لها والمدة التي سيستغرقها اللاعب".

وأعرب أبو العلا عن تفاؤله وفقا للتشخيص بأن يلحق صلاح بالمنتخب الوطني في كأس العالم.

يذكر أن صلاح تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من #سيرخيو_راموس قائد ريال مدريد، وحاول التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وقد تُوج ريال مدريد الإسباني بلقب #دوري_أبطال_أوروبا للمرة الـ13 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي (3-1)، في مباراة شهدت إصابة صلاح وخروجه في الدقيقة 29.

ومن المقرر أن يخضع محمد صلاح لأشعة جديدة، الأحد، للوقوف على حجم الإصابة بشكل نهائي، بغية تحديد موقفه من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

يحدث ذلك قبيل 19 يوما فقط من #مونديال_روسيا المقرر انطلاقه يوم 14 يونيو القادم.

يذكر أن المنتخب المصري يفتتح مبارياته في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي يوم 15 يونيو المقبل، أي بعد 20 يومًا.