هل لاحظت نظرة رونالدو لمحمد صلاح قبل دخول الملعب؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقطات تظهر لاعبي فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، قبل الدخول إلى الملعب بنهائي دوري أبطال أوروبا، ليلة السبت، والتي انتهت بفوز الريال 3-1 وفوزه بكأس دوري الأبطال للمرة الـ13 في تاريخه وللمرة الثالثة على التوالي.

وما لفت أنظار رواد مواقع التواصل كانت النظرة المريبة لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو لنجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح.. الكل تساءل: ماذا وراء تلك النظرة؟ وماذا يدور داخل عقل كريستيانو في تلك اللحظة؟

تلك النظرة التي ظهرت في الفيديو والصور المتداولة لم تلفت نظر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمصر فقط، بل تداولتها الصحف البريطانية أيضاً على نطاق واسع.

فقد بدت النظرة محيرة بالفعل من نجم متوج على عرش كرة القدم لسنوات طويلة إلى نجم صاعد بسرعة الصاروخ، ويحاول أن يتبوأ مكانه على عرش الساحرة المستديرة.

إلا أنه بعيداً عن النظرات والتحليلات، لا يمكن إغفال حقيقة أن نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح تعرض للإصابة بكتفه أثناء المباراة، نتيجة الاحتكاك بقائد دفاع الريال سيرخيو راموس، ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه إلا أنه استمر لثوانٍ قليلة، قبل أن يخرج باكياً من الملعب في الدقيقة 31.

ويبقى مصير مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 في روسيا محل شك، بينما ترتفع أيادي ملايين المصريين والمشجعين من ليفربول الإنجليزي مرفوعة بالدعاء لنجمهم بالشفاء العاجل.