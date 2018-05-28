مصر: التحقيق في تهريب أكبر شحنة آثار لإيطاليا

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام في مصر بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المهربة والمضبوطة في إيطاليا وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده.

وقال بيان للنائب العام إنه تم إرسال إنابة قضائية للسلطات القضائية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة.

وكان مساعد وزير الخارجية في مصر قد استقبل منذ يومين القائم بالأعمال الإيطالي، بناء على توجيه من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وطالبه بضرورة استجلاء كافة التفاصيل الخاصة بواقعة العثور على آثار مصرية في حاوية دبلوماسية تم تهريبها إلى إيطاليا .

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بناء على توجيه من سامح شكري وزير الخارجية استقبل السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية للمراسم "ستيفانو كاتاني" القائم بالأعمال بالإنابة الإيطالي نظرا لتواجد السفير الإيطالي خارج البلاد، وذلك بشأن واقعة ضبط السلطات الإيطالية آثارا مهربة من بينها نحو 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي.

تساؤلات

وأوضح أبو زيد، أن المقابلة تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على استجلاء كافة الحقائق المرتبطة بتلك الواقعة، حيث أكد مساعد وزير الخارجية للجانب الإيطالي على أنه لم يتم إبلاغ السفير المصري بالواقعة إلا في شهر مارس الماضي أي بعد مرور نحو عشرة أشهر، وهو ما يثير العديد من التساؤلات لدى الحكومة المصرية حول أسباب التأخر في إبلاغ القاهرة بالواقعة، خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مساعد وزير الخارجية استفسر عن هوية المواطن الذي أشارت الصحف الإيطالية إلى أن الطرد الدبلوماسي تابع له، مؤكدا على أهمية إنهاء التحقيقات في تلك القضية في أقرب فرصة ممكنة لاستجلاء الحقيقة أمام الرأي العام المصري.

حاويات تحمل قطعا أثرية

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد كشفت عن ضبط السلطات الإيطالية لسفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة قادمة من ميناء الإسكندرية.

وذكرت وزارة الآثار المصرية أن شرطة مدينة نابولي بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة.

وقال شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن القطع تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية.