حبس مسؤول سابق بحملة السيسي الرئاسية.. وهذه الاتهامات

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الأحد، حبس حازم عبد العظيم، مسؤول الشباب السابق في الحملة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح #السيسي لمدة 15 يوما احتياطيا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة.

‏وأسندت النيابة إلى حازم عبد العظيم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد وبسوء قصد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكدت النيابة أن حازم عبد العظيم ارتكب تلك الجرائم من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

يذكر أن حازم عبد العظيم كان مرشحا لتولي وزارة الاتصالات عقب ثورة يناير ٢٠١١ في وزارة عصام شرف، ولكنه استبعد في اللحظات الأخيرة بسبب تعاملات خاصة لشركته.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على حازم عبد العظيم، مساء السبت، وتمت إحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه.