شاهد.. راموس ارتكب نفس فعلته مع صلاح بنهائي 2017

لم تكن الإصابة القوية التي تعرض لها نجم ليفربول محمد صلاح مساء السبت الماضي، محض صدفة، فقد كشف فيديو لمباراة نهائي أبطال الدوري الأوروبي العام الماضي، عن كرة مشتركة جمعت سيرخيو راموس مع داني ألفيش لاعب يوفنتوس السابق، وحاول لاعب ريال مدريد الاحتكاك العنيف مع ألفيش.

لكن ألفيش تجنب الإصابة بذكاء وهرب من الفخ.

وكانت جماهير كرة القدم المصرية قد اتهمت راموس بتعمد إيذاء محمد صلاح لخروجه من المباراة، كونه يشكل أكبر خطورة على الريال في تحقيق اللقب الأغلى.

وتعرض صلاح للإصابة بعد تدخل قوي من سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في (د.25) من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا السبت، وحاول التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، واستبدل في (د.30) بزميله آدم لالانا.

وانتهت المباراة بتتويج ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف بطلا لأبطال الدوري الأوروبي للمرة الـ13 بالفوز على ليفربول بـ3 أهداف مقابل هدف.