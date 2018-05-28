مصر.. مقتل قيادي بـ"حسم" بتبادل إطلاق النار مع الشرطة

أكد مصدر أمني مصري، مقتل أحد كوادر حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة.

وقال المصدر، وفق وسائل إعلام مصرية، إنه في إطار ملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة #الإخوان الهاربين وتتبع حركتهم، فقد توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تُفيد اعتزام مجموعة من هؤلاء العناصر الالتقاء بمنطقة الظهير الصحراوي بطريق الواحات دائرة قسم شرطة ثالث مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، تم التعامل مع تلك المعلومات وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المعني، حيث أسفرت عمليات تمشيطه عن رصد تواجد بعض الأشخاص وحال اقتراب القوات منهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران.

وأسفرت عمليات تتبعهم عن العثور على جثة أحدهم وتبين أنه الهارب من محبسه بمستشفى الإسماعيلية العام بتاريخ 26 الجاري الإخوانى، إبراهيم محمد عبدالحميد متولى (مواليد 17/12/1990 – حاصل على الثانوية الأزهرية – يُقيم 101 شارع المستشفى الأميرى، الإسماعيلية) والذي يُعد أحد عناصر الحراك المسلح للجماعة الإرهابية وتم ضبطه خلال عام 2014 لمشاركته بعمليات العنف ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية 250/50/2016 جنايات عسكرية الإسماعيلية "عمليات نوعية".